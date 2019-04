Martina fra le grandi a testa alta

La tennista ponsacchina Martina Trevisan, a 26 anni, ha superato per la prima volta il primo turno in un torneo Wta. Poi lo scoglio Bertens

CHARLESTON (USA) — Finalmente una vittoria che conta per la tennista Martina Trevisan, che la scorsa notte è riuscita per la prima volta in carriera a superare il primo turno di un grande torneo, per la precisione il Volvo Car Open sulla terra battuta di Charleston, nella Carolina del Sud, torneo del circuito Wta Premier.

Vittima sacrificale l’ucraina Nadiia Kichenok, sconfitta da Martina con un secco 6-2 6-1 in meno di un'ora. Al secondo turno, disputato poche ore fa, Martina - numero 159 del ranking Wta - si è così trovata di fronte il colosso Kiki Bertens, numero 6 al mondo, e si è dovuta arrendere con lo stesso punteggio col quale aveva battuto Kichenok (6-2 6-1).

Ma poco importa. Si tratta di una bella iniezione di fiducia per la tennista toscana. Originaria di Firenze, è cresciuta sui campi da tennis di Pontedera e Santa Croce vivendo a Ponsacco. Dopo un lungo stop per infortunio la ripartenza dal Tc Prato, l'approdo al grande tennis e ora, davanti a sé, un lungo 2019 da affrontare palla su palla, game dopo game, set dopo set e match dopo match, con l'augurio che sia foriero di grandi soddisfazioni dopo questo primo, importante, passo.