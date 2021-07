Grillaia, manifestazione di protesta a Firenze

E' in programma martedì prossimo una manifestazione di protesta di fronte alla sede del Consiglio Regionale contro la riapertura della discarica

CHIANNI — Manifestazione di protesta martedì prossimo 6 Luglio dalle ore 14,30 sotto la sede del Consiglio Regionale a Firenze in via Cavour.

E' stata organizzata dalle associazioni e dai comitati locali che si battono contro la riapertura della Grillaia, la discarica di Chianni pronta ad accogliere 270mila metri cubi di amianto per la sua messa in sicurezza.

Tra le adesioni quella di Legambiente Valdera:"La discarica è chiusa da 23 anni e vi è stato portato il triplo dei rifiuti per la quale era stata progettata; si tratta di rifiuti molto tossici, che continuano ad avere la loro pericolosità anche dopo molti anni. Questo è dimostrato dagli ultimi campionamenti fatti da Arpat", spiega Legambiente.

"La Regione Toscana deve bloccare questo progetto che danneggia l'immagine delle nostre bellissime zone dove, con tanta fatica, molti giovani hanno creduto in un altro tipo di sviluppo, rivolto al turismo ed ai prodotti locali."

Il Gruppo Zero in un post facebook ( visibile sotto ) invita alla partecipazione dando appuntamento per il ritrovo alla stazione di Pontedera.