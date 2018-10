Il Basket Calcinaia riparte fra mille enusiasmi

Di fronte a un grande pubblico, si è svolta la sera di sabato 13 ottobre la presentazione ufficiale di tutte le squadre dell'Asd biancoblu

CALCINAIA — Grande festa sabato sera alla palestra di Calcinaia per la presentazione ufficiale di tutte le squadre dell'ASD Basket Calcinaia. La cerimonia è stata aperta da un breve discorso del presidente Mario Spoto, che ha voluto innanzitutto ringraziare i presenti, in special modo tutti coloro che col loro impegno contribuiscono alla vita quotidiana della società, prima di analizzare le ultime stagioni dell’associazione biancoblu e fare un consuntivo su quanto la società calcinaiola sia cresciuta in questi ultimi 5 anni.

Una crescita che si può misurare sia in termini di risultati sportivi, basti ricordare i Playoff per l'accesso alla serie C della scorsa stagione, sia di iscritti con un numero che ormai si attesta stabilmente intorno alle 200 tesserati tra bambini del microbasket, settore minibasket, settore giovanile e prima squadra.

Alla cerimonia di apertura della nuova stagione agonistica del Basket Calcinaia, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, era presente il vicesindaco e assessore allo sport Roberto Gonnelli, che ha ringraziato la società per quanto ha saputo fare in questi anni e perché è riuscita a portare a livello regionale, e non solo, il nome di Calcinaia nel mondo della pallacanestro e dello sport in generale.

Subito dopo i saluti iniziali sono sfilati tutti gli atleti della società nel Palazzetto di Calcinaia che ha fatto da stupenda cornice alla manifestazione. Al termine delle presentazioni tutti i giocatori si sono riuniti al centro dell’impianto per la tradizionale foto di inizio stagione.

Nel dettaglio tutti gruppi che costiuiscono il roseter della scoietà ASD Basket Calcinaia per la stagione sportiva 2018/2019:

SERIE D: dopo essersi guadagnati l'accesso alle Final Four regionali (5 e 6 gennaio 2019) di Coppa Toscana, i ragazzi di coach Giuntoli hanno finora collezionato tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato (ultima la stupenda vittoria di Domenica 14 Ottobre ottenuta a fil di sirena contro la forte Palacanestro Valdera) e guidano la classifica di serie D. Oltre a Giuntoli fanno parte dello staff Andrea Pantani e Martina Bellagotti, rispettivamente come secondo allenatore e preparatore fisico.

SETTORE GIOVANILE

Parte in settimana con la prima partita di campionato la stagione regolare che vede ben 4 formazioni della società impegnate nei trofei giovanili. Per i gruppi più grandi ancora Martina Bellagotti affiancherà gli istruttori nel ruolo di preparatore fisico per curare al meglio l'aspetto atletico degli allenamenti.

Under 18 Gold. Impegno importante quello della categoria Gold per questo gruppo di ragazzi degli anni 2001 e 2002 quasi tutti cresciuti nella nostra società fin dal minibasket, allenati da Alessandro Falchi con assistenti Gianluca Giuntoli e Giovanni Azzolini.

Under 16. Altro gruppo di ragazzi del 2003 cresciuti con la nostra società, allenati da Andrea Ferretti con assistente Lorenzo Desideri.

Under 14 Élite. Ragazzi "terribili" del 2005 al secondo anno del percorso giovanile con l'istruttore Andrea Pantani e Alessandro Del Corso come assistente. Si cimenteranno nel campionato Élite regionale, sicuramente impegnativo ma importante per il loro percorso di crescita e maturazione

Under 13. Folto gruppo di ragazzi del 2006 che si affacciano per la prima volta al mondo dei campionati giovanili agonistici. A guidarli Andrea Pantani con assistente Nicolò Picariello.

SETTORE MINIBASKET

Settore tra i migliori a livello regionale con ben sei gruppi separati per età.

Esordienti 2007, ragazzi alle prese con l'ultimo anno di minibasket, impegnati in un campionato che segna il passaggio tra il minibasket e i campionati giovanili. Saranno guidati da Davide Matteo Morini con assistente Davide Balducci.

Aquilotti 2008, parteciperanno al campionato provinciale competitivo guidati da Davide Matteo Morini a Diarra Dioum.

Aquilotti 2009, parteciperanno al campionato provinciale non competitivo guidati sempre da Davide Matteo Morini con assistente Gabriele Balducci.

Scoiattoli 2010, alle prese con il primo campionato provinciale di categoria. Ad allenarli Davide Balducci.

Scoiattoli 2011, tanto divertimento peer questi bambini che parteciperanno ai raduni 3C3 per la loro categoria con la guida di Gabriele Balducci.

Pulcini 2012/13. Gli ultimi arrivati in Casa Basket Calcinaia, muoveranno i primi passi nel mondo della pallacanestro sotto la guida di Francesca Fadda e Diarra Dioum.

La società ha inoltre da poco avviato le prime lezioni di microbasket, attività motoria con elementi di pallacanestro per bambine e bambini di 3 e 4 anni affidati a Donatella Pignataro.