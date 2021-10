I 100 anni del Forcoli Calcio

Caso Eitan, lo sfogo della nonna: «L'Italia ha ucciso la mia famiglia, non prendano anche lui»

Festa in piazza Brunner per la ripartenza della stagione agonistica, con la presentazione della prima squadra e di quella juniores

PALAIA — Un vero e proprio vanto per il paese e per un intero territorio. Il Forcoli Calcio compie 100 anni e si presenta con una festa in piazza Brunner.

Torta di rito, dirigenti e calciatori schierati, la presenza delle istituzioni e quella dei tifosi.

La prima squadra parteciperà al campionato di Promozione, nel girone C della Toscana. Presentata anche la squadra juniores, con tante giovani promesse.