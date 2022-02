Villa Susini, il rilancio passa dagli architetti

L'ex fattoria di Legoli sarà al centro di un concorso di idee insieme all'ordine degli architetti di Pisa. Tra 5 progetti sarà scelto il migliore

PECCIOLI — Villa Susini al centro di un concorso di idee per riportarla alla luce. L'amministrazione comunale, in accordo con l'ordine degli architetti di Pisa, ha infatti avviato un percorso di riqualificazione e promozione di spazi pubblici ricavati all'interno della villa stessa, in modo da favorire lo sviluppo della comunità e il rafforzamento dell'identità locale.



"Il coinvolgimento dell'ordine degli architetti di Pisa - si legge nella delibera su Villa Susini - consentirà una maggiore diffusione dell'iniziativa negli specifici ambiti professionali e sarà garanzia di una corretta predisposizione delle documentazioni necessarie per espletare le fasi legate al concorso".



La villa, costruita nel XIII secolo e già fattoria di Legoli, potrebbe così rinascere grazie a un protocollo che, innanzitutto, ne prevede la pubblicazione sulla piattaforma del consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e anche sul sito Europaconcorsi, leader nell'informazione professionale per architetti e ingegneri. A quel punto, il progetto di rilancio non solo della ex fattoria, ma di tutta la frazione di Legoli, avrà ufficialmente inizio.





Legoli vista dall'alto

"Non vorremmo fare un semplice restauro - ha spiegato Patrizia Bongiovanni, presidente dell'ordine degli architetti di Pisa - sicuramente l'idea è di recuperare il valore storico e architettonico di Villa Susini, rispettando l'identità della struttura. L'obiettivo, però, è di rendere questo luogo un elemento catalizzatore per rilanciare tutta la frazione".



Dopo la pubblicazione, il primo step del progetto prevede di individuare le cinque migliori idee per l'ex fattoria Villa Susini di Legoli. Quindi, tra i “finalisti”, verrà scelto il progetto migliore anche in relazione alla capacità tecnica di realizzarlo.