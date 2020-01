Poste pensa all'ambiente e cambia i motorini

I postini a Pisa e a Ponsacco hanno undici nuovi mezzi euro 4. In Toscana sono 109, in Italia duemila. Obiettivo ridurre le emissioni di Co2

PISA — Poste Italiane viaggia ad energia pulita a Pisa e a Ponsacco. Infatti, nel Centro di Recapito di Ponsacco, via Firenze e ad Ospedaletto di Pisa, in via Stanislao Cannizzaro, sono entrati in funzione rispettivamente 6 e 5 nuovi motocicli Euro 4 per rendere ecologica,agevole e sicura la consegna dei pacchi in città.

"I nuovi mezzi - hanno spiegato da Poste - saranno utilizzati per il recapito a Ponsacco ed Ospedaletto e contribuiranno ad abbattere in modo significativo le emissioni di CO2. Inoltre, grazie al baule posteriore maggiorato fino a 90 litri, i motocicli sono in grado di trasportare un maggior numero di pacchi, caratteristica ancora più importante visto il costante sviluppo dell’e-commerce. Proprio in questo senso, infatti, l’azienda ha previsto l’introduzione di un nuovo modello di recapito, Joint Delivery, che prevede le consegne pomeridiane dei prodotti e-commerce fino alle 19,45 e durante i weekend".

Oltre agli undici della provincia di Pisa, sono già circolanti in Toscana altri 109 motocicli “basso emissivi”, per un totale di duemila in tutta Italia.