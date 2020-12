Covid, tre decessi in provincia e 90 casi in più

Il bollettino regionale sul Covid segnala altri tre decessi avvenuti nelle ultime ore nella provincia di Pisa, dove ci sono anche 90 casi in più

PISA — Altri tre decessi legati al Covid in provincia di Pisa. Si tratta di: donna di 74 anni, donna di 100 anni e uomo di 79 anni. Il numero totale delle vittime del virus, da inizio emergenza, sul territorio, diventa dunque di 349.

In provincia di Pisa nelle ultime ore vengono segnalati anche 90 nuovi casi Covid positivi che portano il totale contagi, sempre da inizio emergenza, a 15676 ( Pisa è la seconda provincia in Toscana come numerosità di casi in proporzione al numero di abitanti dopo Prato ).

Questo il quadro in Area pisana, Valdera e Valdicecina.

PISA: 37 casi

Calci 1, Cascina 7, Crespina Lorenzana 4, Fauglia 4, Orciano Pisano 1, Pisa 12, San Giuliano Terme 5, Vecchiano 3;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 35 casi

Buti 1, Calcinaia 1, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 6, Peccioli 1, Ponsacco 6, Pontedera 3, Santa Maria a Monte 1, Terricciola 1, Volterra 14;

All’ospedale di Pontedera 46 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All'ospedale di Pisa 142 pazienti, di cui 113 in degenza ordinaria e 29 in intensiva.

