Coronavirus, 5 morti e nuovi casi sopra cento

Restano alti in provincia di Pisa i numeri quotidiani sull'andamento della pandemia da Covid-19. In Toscana sono 636 i nuovi positivi in un giorno

PISA — Con il bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia da Covid-19, la Regione Toscana aggiorna a 376 i decessi collegati al coronavirus accertati in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia. Sono infatti 5 i decessi segnalati in più rispetto al bollettino di ieri.

Un altro dato, non certo incoraggiante, è che i nuovi contagi rilevati sul territorio di Pisa e provincia nell'arco delle 24 ore tornano a toccare quota cento: per la precisione sono stati 101, contro i 66 di ieri e i 48 di due giorni fa. Con questi ultimi casi salgono a 15.955 le positività al coronavirus emerse nel Pisano dall'inizio dell'epidemia.

Così i casi di nuove positività al coronavirus ripartiti per ambito e Comune di residenza (dati Ausl): Area pisana 39 casi (Calci 1, Cascina 12, Crespina Lorenzana 3, Fauglia 2, Pisa 11, San Giuliano Terme 5, Vecchiano 3, Vicopisano 2), Valdera e Valdicecina 49 casi (Bientina 3, Buti 1, Calcinaia 3, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 5, Palaia 1, Peccioli 1, Ponsacco 4, Pontedera 10, Santa Maria a Monte 4, Terricciola 1, Volterra 15), Comprensorio del Cuoio 13 casi.

La provincia torre pendente, con 3.808 positività accertate su 100mila abitanti, resta seconda in Toscana per numerosità di casi in rapporto alla popolazione, dietro la provincia di Prato (3.875). La media toscana è oggi salita a 3.063, quella italiana di circa 3.128 casi ogni 100mila abitanti.

Dati positivi arrivano dai ricoveri ospedalieri, in calo da alcuni giorni. Tra Santa Chiara e Cisanello i ricoveri Covid-19 riguardano oggi 124 persone (ieri 128), 22 delle quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. All'ospedale Lotti di Pontedera le persone oggi ricoverate sono 38, tre di queste in terapia intensiva.

Per leggere il bollettino Covid-19 della Regione Toscana con i dati di oggi cliccare qui