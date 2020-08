Il Covid concede 24 ore di quiete

Conte, Fico e i ministri suonano le percussioni in piazza Montecitorio

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati rilevati 17 nuovi casi di Coronavirus, nessuno in provincia di Pisa. Il report della Regione

PISA — ll report della Regione sull'andamento dell'epidemia Covid, relativo alle ultime 24 ore, segnala 17 nuovi casi in Toscana, suddivisi tra le province di Firenze, Prato, Lucca, Livorno Siena e Grosseto. Non si registrano invece nuovi contagi in provincia di Pisa, dove da inizio emergenza il Coronavirus ha contagiato 959 persone.

In Toscana i casi totali hanno raggiunto quota 10.547, ma crescono anche i guariti, ad oggi 8.985. Gli attualmente positivi sono 425.

Oggi non si registrano nuovi decessi.