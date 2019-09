Rossoblù vittoriosi anche lontano dal Comunale

Dopo due giornate di campionato il Ponsacco è in testa alla classifica a punteggio pieno e a pari punti con Aglianese e Monterosi

POMEZIA — Chi lo avrebbe detto. L’Fc Ponsacco 1920, meno di un mese e mezzo fa sull’orlo del baratro, ora guarda tutti, o quasi, dall’alto in basso. Perché Caciagli e compagni s’impongono anche in quel di Pomezia, prima trasferta dell’anno e seconda gara di campionato, con un risultato che parla da solo: vittoria 3-1 su uno dei campi più caldi del girone E di serie D al termine di una gara tenuta saldamente in pugno dal primo all’ultimo minuto. Lo stesso risultato con cui i ragazzi terribili di Pagliuca, che pure oggi ha schierato una formazione con ben nove “under 20” in campo dal primo minuto, una settimana fa si erano imposti sul Montevarchi. Il bilancio complessivo, dunque, finora racconta di due vittorie in altrettante gare, con sei reti all’attivo (tre delle quali firmate da Tehe) e nessuna al passivo.

Il tabellino di POMEZIA – FC PONSACCO 1920 1-3

POMEZIA: Stasi; Morelli, Ghosheh, Colantoni (1’st Lisari), Di Agostino; Lo Pinto, Paglia (34’pt Arduini), Fatati (1’st Nannini); Cestrone, Massella, Bertino (20’st Evacuo). A disp. Mastella, Gallo, Ruggiero, Ceperano, Fusaroli. All. Bussi.

FC PONSACCO 1920: Mariani; Pelliconi (22’st Di Renzone), Balduini, Prete, Becagli; Apolloni (34’st Autieri), Caciagli, Mazroui (41’st Degl’Innocenti); Papi; Tehe, Noccioli. A disp. Lista, Lenzi, Aufiero, Fornaciari, La Prova. All. Pagliuca

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto

Marcatori: 5’ Balduini, 34’ Tehe, 61' Noccioli

Note: angoli 3-5. Recupero: pt 2’; st 5’. Espulso Massella (doppia ammonizione9. Ammoniti: Apolloni, Colantoni, Lo Pinto, e Mariani