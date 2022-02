Addio Pietro, centenario del paese

Ad annunciare la scomparsa di Alcamisi è la sindaca Francesca Brogi, che lo saluta con un ricordo personale. Aveva partecipato anche alla guerra

PONSACCO — Se n'è andato a quasi 102 anni Piero Alcamisi, barbiere di Ponsacco, sempre molto coinvolto nella vita di paese e memoria storica della città, avendo partecipato anche alla campagna di Russia durante la Seconda guerra mondiale.



Piero, da tempo ormai in pensione, ha lasciato l'attività di barbiere al proprio figlio. Un punto di riferimento per tanti cittadini ponsacchini, che nel corso del tempo hanno frequentato il negozio.



Nel 2016, inoltre, per la sua grande e continua collaborazione con il mondo dell'associazionismo cittadino, Piero aveva ricevuto anche il premio del Ponsacchiotto d'Oro.



A ricordarlo, tra tutti i suoi compaesani, è stata la sindaca Francesca Brogi, che ha voluto raccontare un suo ricordo personale. "Lo conoscevo fin da quando ero bambina, essendo cresciuta proprio nella sua stessa strada. Ero abituata a vederlo sempre in bicicletta e poi a piedi, con il suo sorriso quotidiano, il suo spirito allegro, segno di una saggezza che la vita insegna soltanto ai più anziani - ha scritto - aveva uno spirito tenace, reduce della campagna di Russia, portava con sé la memoria della guerra e di tutti i trascorsi del secolo passato".



"A marzo 2020, in pieno lockdown, aveva compiuto 100 anni e il mio rammarico più grande fu quello di non averlo potuto festeggiare in presenza a causa delle normative anti-Covid - ha concluso - ciao carissimo Pietro, la tua presenza ci mancherà, ma porteremo con noi i bei ricordi della tua vita e quel sorriso rasserenante che non hai mai perso. Alla sua famiglia vanno le mie più sincere condoglianze".