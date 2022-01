"Tra arte e memoria" verso il 27 Gennaio

Presentato il cartellone di iniziative per ricordare le vittime della Shoah. A Palazzo pretorio, con docenti e politici, si terrà un evento per tutti

PONTEDERA — Tra una settimana, anche a Pontedera, sarà celebrata la Giornata della Memoria, ricorrenza mondiale del 27 Gennaio in ricordo delle vittime della Shoah. Amministrazione e Fondazione per la Cultura Pontedera, infatti, hanno organizzato un programma di iniziative che coinvolgerà gli studenti delle scuole e che prevede, tra le altre, un incontro a Palazzo pretorio.



Dopo la deposizione di una corona di fiori da parte del Comune al memoriale di Anna Frank in piazza Vittime dei Lager Nazisti, accompagnata da letture e riflessioni degli alunni delle scuole primarie, si terrà un incontro a Palazzo pretorio.



All'iniziativa parteciperanno anche Paolo Coen, storico dell'arte e docente all'Università di Teramo, che interverrà sul tema "Commemorare la Shoah attraverso l'Arte e il Museo", Eirene Campagna, ricercatrice in Visual and Media Studies all'Università Iulm di Milano, che parlerà di "Musei, luoghi e paesaggi della Memoria: la rappresentazione del ricordo nel sistema italiano della commemorazione", e l'assessora regionale Alessandra Nardini. Per partecipare è richiesta la prenotazione.



Per le scuole, invece, il cartellone di iniziative prevede appuntamenti in classe e in biblioteca. Dal 27 Gennaio si svolgeranno infatti lezioni-spettacolo per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, a cura della compagnia teatrale Mimesis, mentre il 1° Febbraio, su iniziativa della sezione Aned di Pisa, Laura Geloni incontrerà gli studenti dell'istituto Pacinotti di Pontedera. Presso la biblioteca comunale, infine, è disponibile una selezione curata dai bibliotecari che propone libri e film sulle tematiche della Memoria, dell'Olocausto e sul coinvolgimento dei civili nelle guerre.