Giro di Toscana, ci sono cinque in fuga

#GiroDellaToscana Dopo 50 km di corsa, all'imbocco della prima scalata al Monte Serra, ci sono cinque uomini in testa

After 50 kms of race and at the bottom of the first climb to Monte Serra, we have five leaders@edozardi, Pellaud, Zana, Bizhigitov, Guerin



4'00"#OurTimeIsNow pic.twitter.com/5OfFM5ZBXP