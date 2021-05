In Valdera 25 nuovi casi, calo nei ricoveri Covid

Fedez pubblica la telefonata con i vertici Rai: «Sono imbarazzato per voi»

Emergenza coronavirus, numeri in miglioramento rispetto a 24 ore fa tanto dal Lotti quanto dai vari Comuni, tutti con zero o meno di 10 nuovi casi

PONTEDERA — Bientina 1, Calcinaia 8, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 1, Ponsacco 4, Pontedera 4, Santa Maria a Monte 2 e Terricciola 4, questa la ripartizione per Comune delle 25 nuove positività accertate nelle ultime 24 ore in Valdera dalla Ausl Toscana nord ovest, numero in netto calo rispetto alle 41 di ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri in area Covid-19 all'ospedale Lotti di Pontedera, il numero dei degenti scende dai 37 ai 35 di oggi. Fra questi restano però tre quelli che necessitano di assistenza in terapia intensiva.

Circa il numero dei tamponi effettuati e le guarigioni delle ultime ore, oggi la Ausl non ha fornito i dati.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, in zona Valdera - Valdicecina, sono state complessivamente effettuate 28.756 prime dosi e 12.594 seconde dosi, mentre la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose è invariata rispetto a ieri: 92,2%.