Leu invita i cittadini alla partecipazione

PONTEDERA — "Stiamo vivendo una periodo di particolare difficoltà sotto ogni punto di vista - osservano da Leu Valdera -, da quello economico a quello sociale ma soprattutto sotto l'aspetto politico. Da qui l'iniziativa di convocare un primo confronto pubblico - alla presenza di vari esponenti politici e amministratori - fissato per giovedì 15 novembre, alle 21 nei locali della Ute di via della Stazione Vecchia.

"E' assolutamente evidente la sfiducia delle persone nella politica - questa l'analisi che muove Liberi e Uguali - e in tutte le articolazioni che si rifanno alla politica e ai partiti, incluse le amministrazioni pubbliche, indipendentemente dall'impegno profuso quotidianamente dai loro amministratori e dai risultati raggiunti. Occorre qualcosa di nuovo in politica, occorre un nuovo rapporto tra politica e cittadini, tra i l'espressione dei bisogni e le risposte alle necessità, per fare in modo che la politica e le amministrazioni pubbliche tornino ad essere oggetto di fiducia, tornino ad essere gli interlocutori privilegiati per i cittadini e per ogni loro articolazione sociale ed economica".



"L'Amministrazione comunale e il municipio, possono e debbono essere l'istituzione e il luogo da cui far partire un grande e moderno progetto politico, che intende riaccendere l'interesse della gente verso la cosa pubblica, verso il proprio territorio, verso la propria comunità, in una parola verso la Politica. Liberi e Uguali della Valdera intende intraprendere un percorso di innovazione politica, di inedita apertura alla società civile e ai cittadini, mettendosi a disposizione di tutti gli amministratori e di tutte le forze politiche della Sinistra e del Centrosinistra, per intraprendere una riflessione comune sul futuro del nostro territorio".



All'iniziativa di Liberi e Uguali sono stati invitati Simone Millozzi sindaco di Pontedera, Ivan Mencacci coordinatore Leu comitato della Valdera, Stefano Gini responsabile "Progetto Valdera", Manolo Panicucci sindaco di Castellina Marittima, Mirko Terreni sindaco di Casciana Terme Lari, Ledo Gori dipendente Regione Toscana e Andrea Califano, coordinatore provinciale di ArticoloUno-Mdp.