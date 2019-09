Modartech, porte aperte per scoprire l'accademia

L'accademia di moda e comunicazione dà una doppia occasione agli aspiranti allievi dei corsi post diploma triennali e dei corsi professionali

PONTEDERA — “Stare al passo coi tempi, avere una cultura a 360 gradi sotto tutti i punti di vista, informarsi. La moda non è un circuito chiuso, occorre un aggiornamento costante, bisogna essere multitasking e mentre si sta facendo una cosa pensarne già un’altra”, parola di Gianmarco de Pascalis, fotografo con all'attivo collaborazioni con Vogue Italia, Elle Accessories, Mercedez-Benz, Wella che nel corso dell’ultimo anno accademico è stato tra i numerosi professionisti del mondo della moda, del design e della comunicazione saliti in cattedra all’Istituto Modartech. Insieme a lui, tra gli altri, i giornalisti Rai Paola Cacianti e Franco Fatone, la talent scout Simonetta Gianfelici, il presidente di White Massimiliano Bizzi, il creativo e digital artist Felice Limosani, il designer e grafico del Motomondiale Aldo Drudi, il direttore della comunicazione di Pitti Immagine Lapo Cianchi e poi Alessandro Drudi,HR Manager Aeffe, Barbara Raele di Lectra Italia, Marco Ruffa, Direttore Marketing e Comunicazione di Peuterey e molti altri.

Per seguire alla lettera i consigli dei tanti professionisti che hanno portato il loro contributo agli allievi dell’Istituto, Modartech organizza il 10 settembre il primo Open day del nuovo anno accademico, durante il quale verrà illustrata agli aspiranti studenti tutta l'offerta formativa e i corsi in partenza a ottobre, in particolare i corsi triennali post diploma in Fashion Design (quest'ultimo riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, al termine del quale viene rilasciato un titolo equivalente alla laurea triennale), in Communication Design e i corsi specialistici e professionalizzanti in Modellistica e Alta sartoria, Modellista CAD calzatura, Modellista CAD abbigliamento e Web & Graphic design (corsi che rilasciano qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo - Standard EQF - e certificazioni di formazione professionale).

L'Open day si svolgerà come di consueto nell'arco dell'intera giornata di martedì 10 settembre, suddiviso in due slot, una mattutina dalle 9:30 alle 13 o in alternativa una pomeridiana dalle 14:30 alle 17 per dare modo a tutti di prendervi parte. Una giornata a porte aperte, totalmente gratuita, durante la quale si potrà conoscere l’offerta formativa, visitare l'istituto, comprese le aule e i laboratori attrezzati, ma si potrà anche usufruire di colloqui individuali di orientamento e incontri con docenti specializzati nelle diverse discipline che saranno a disposizione per presentare progetti creativi e portfolio realizzati nei corsi.

Un'opportunità per conoscere da vicino la realtà dell’istituto di Pontedera, l'unica “università” della moda toscana al di fuori del distretto fiorentino, con all'attivo dei risultati di job placement molto positivi, che arrivano all'87% di occupati entro i sei mesi dalla conclusione del percorso di studi.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione (posti limitati).

Per informazioni e registrazione: orientamento@modartech.com, +39 0587 58458.