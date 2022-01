Verso il Consiglio comunale, due mozioni di FdI

Il gruppo consiliare guidato da Matteo Bagnoli lancia proposte sulle celebrazioni del 27 Gennaio e sulla miglioramento della qualità dell'aria

PONTEDERA — In vista della prossima seduta del Consiglio comunale, il gruppo di Fratelli d'Italia ha depositato due mozioni che richiedono all'amministrazione di impegnarsi in modo diverso per le celebrazioni del Giorno della memoria e quello del ricordo del 10 Febbraio e di ripristinare la centralina di rilevazione della qualità dell'aria.



Sulle celebrazioni, FdI chiede di sollecitare le istituzioni scolastiche affinché si facciano promotrici di percorsi culturali per la conoscenza della memoria storica d'Italia e predisporre l’illuminazione di palazzo Stefanelli con il tricolore tra il 27 Gennaio e il 10 Febbraio, in ricordo di tutte le vittime delle guerre e delle persecuzioni.



Per quanto riguarda la centralina di via della Misericordia, FdI ha richiesto la riattivazione di quest'ultima per garantire un monitoraggio specifico della qualità dell'aria che, stando a quanto riportato dal gruppo consiliare, a Gennaio ha raggiunto livelli negativi.