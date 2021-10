Orari più ampi agli sportelli Cup della Valdera

Accesso diretto ai Cup dei distretti socio-sanitari di Pontedera (via Fleming), La Rosa di Terricciola, Ponsacco, Bientina e Santa Maria a Monte

PONTEDERA — La Azienda Usl Toscana nord ovest ha fatto sapere che da lunedì 18 Ottobre saranno potenziati gli orari di apertura ad accesso diretto degli sportelli Cup del territorio della Valdera.

Gli sportelli dei distretti di Pontedera (via Fleming), della Rosa di Terricciola, di Ponsacco e di Bientina saranno aperti ad accesso diretto, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 12, quello di Santa Maria a Monte il martedì, giovedì e venerdì, sempre dalle 7,30 alle 12.

Nei punti Cup ad accesso diretto, oltre alle comuni pratiche amministrative (prima scelta del medico/pediatra e iscrizione al SSN di cittadini italiani, rilascio e attivazione Tessera Sanitaria TEAM, rilascio attestato esenzioni e fasce di reddito per ticket), è possibile effettuare il pagamento dei ticket con bancomat o Carta di Credito; prenotare visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e prelievi sangue.

La Ausl tuttavia consiglia, per evitare assembramenti, di usare il più possibile i canali on line. Per la parte amministrativa rimane attiva la possibilità di gestire le pratiche attraverso la posta elettronica scrivendo ai seguenti indirizzi sportellivaldera@uslnordovest.toscana.it; cambiomedico@uslnordovest.toscana.it

Sempre tramite e-mail potranno essere gestite le pratiche di cittadini comunitari ed extracomunitari e quelle di competenza dell’ufficio estero.

L'azienda sanitaria ricorda inoltre, che per prenotare i prelievi ematici, è a disposizione anche il numero di telefono 0587/273048 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13).

Per effettuare il cambio medico (pediatra o medico di famiglia) e per l’autocertificazione per esenzione/fasce di reddito non è necessario rivolgersi agli sportelli ma è consigliato l’uso del portale Open Toscana e la smart App SmartSST di Regione Toscana, oppure utilizzare il form presente sul sito della ASL Toscana Nord Ovest “come fare per..” accedendo a: http://www.uslnordovest.toscana.it.

Infine, si ricorda che è attivo il portale prenota.sanita.toscana.it, che consente al cittadino di prenotare visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale, tramite ricetta dematerializzata, inserendo il codice fiscale ed il numero della ricetta elettronica (NRE).

Per quanto riguarda il pagamento del ticket, oltre allo sportello, sono attive diverse modalità.

- Il portale Regionale IRIS https://iris.rete.toscana.it/public (inserire IUV o C.F.);

- la App SmartSST;

- il sito dell’ASL Toscana nord ovest www.uslnordovest.toscana.it (sezione servizi on line);

- le casse automatiche territoriali

- le farmacie pubbliche e private (solo se presente sul foglio di prenotazione il codice IUV/IRIS)

- l’“Avviso di pagamento PAGOPA - richiedendo il modulo specifico allo sportello CUP, sarà possibile pagare in Banca, negli uffici Postali, in Ricevitoria, dal tabaccaio, al supermercato, attraverso pagamenti in contanti, con bancomat o carta di credito.