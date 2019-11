Maltempo, situazione ponti e strade in Valdera

Mentre i fiumi continuano ad abbassarsi il cielo è ancora grigio e le previsioni danno nuove piogge. Ponti e strade, il punto su aperture e chiusure

PONTEDERA — I livelli di Arno, Era e Scolmatore scendono e sono rientrati sotto i livelli di guardia. Tuttavia permane l'allerta rossa e le previsioni meteo indicano nuove piogge dal primo pomeriggio, in tutta la Toscana e quindi anche in Valdera.

La situazione di ponti e strade alle 11: nel territorio comunale di Pontedera tutti i ponti sono aperti. L'assessore Mattia Belli ha spiegato che "per adesso le aree interdette della Rotta e del Romito restano tali per via precauzionale". Anche via Poggio al vento (strada che porta alle Tre Campane) resta chiusa in via precauzionale.

Tra Pontedera e Ponsacco è ancora chiusa Via Maremmana, la strada che attraverso un ponte, lega I Fabbri con Ponsacco.

A Calcinaia tutte le strade sono aperte tranne il tratto di via Giovanni XXIII in cui da Oltrarno si passa al capoluogo, perché il ponte è chiuso. Dal municipio fanno sapere che prima di riaprirlo aspettano che dal Centro funzionale della Regione l'allerta rossa venga declassata.

A Vicopisano il ponte della Botte è stato riaperto alle 7 di questa mattina.

Via Maremmana tra Ponsacco e I Fabbri (foto di Davide Giannini)

