Gestione personale, per l'Unione non cambia niente

Lo dice la presidente Cecchini dopo l'accordo tra Pontedera, Volterra e Terricciola. All'Unione resta ad esempio il reclutamento della polizia locale

PONTEDERA — "L'Unione Valdera svolge una parte delle funzioni del servizio personale in forma associata. Per quanto non previsto, i Comuni continuano a gestire come preferiscono". Spiegazione semplice per una disposizione amministrativa non di semplice lettura, ma che la presidente dell'Unione Valdera e sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini, presenta in modo facile per tutti.



Tutto parte dalla firma dell'accordo di gestione associata del servizio personale tra Pontedera, Volterra e Terricciola. Il Comune pontederese, naturalmente, continua a essere nell'Unione e ad essa ha affidato parte delle funzioni del servizio personale. Che, appunto, rimangono appannaggio di quest'ultima.



"Se un Comune ha affidato all'Unione una funzione, questa rimane all'Unione, non può essere gestita da altri enti - ha spiegato la presidente Cecchini - semplicemente, come accade talvolta anche per altri Comuni, l'Unione svolgeva attività in più per Pontedera, ma queste rimanevano di sua prerogativa. Con l'accordo di gestione associata, adesso, il Comune svolgerà queste proprie attività insieme a Volterra e Terricciola".



"Per esempio: il reclutamento della polizia locale, oppure del personale relativo al servizio scolastico, rimangono competenza dell'Unione Valdera - ha concluso - altre funzioni, che sarebbero comunque state svolte da Pontedera o dall'Unione Valdera in sua sostituzione, erano e rimangono di competenza del Comune".