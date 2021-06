Un mercatino di scambio di radio ed elettronica

Si tratta di un mercatino di scambio amatoriale che si svolgerà domani. L'iniziativa è curata dalla associazione radioamatori

PONTEDERA — Domani, domenica 13 Giugno, si svolgerà presso il piazzale del mercato un “Mercatino di scambio amatoriale di radio ed elettronica vintage”, una iniziativa curata dai Radioamatori della sezione ARI di Pontedera.

La manifestazione è stata presentata presso la sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Matteo Franconi e del vicesindaco Alessandro Puccinelli e dei responsabili della sezione locale dei radioamatori. Si tratta di un mercatino, come ha sottolineato il presidente dell’ARI Pontedera Grazio Belperio, "Rivolto a tutti gli appassionati di radio ed elettronica vintage ed in particolare ai radioamatori, un mercatino di scambio dove sarà possibile trovare apparecchi radio trasmittenti, ricevitori per uso radioamatoriale, giradischi, mangiadischi di ogni genere, grammofoni, materiale surplus e altri oggetti di componentistica elettronica".

Il sindaco Franconi ha sottolineato l’impegno profuso dai soci e dai responsabili dell’ARI Pontedera per l’organizzazione di questo mercatino, primo evento del genere post Covid 19 che viene presentato in Toscana in questo anno, nel rispetto anche delle vigenti normative di carattere sanitario.

Il vicesindaco Puccinelli, rivolgendosi agli organizzatori, ha evidenziato l’impegno e la volontà dell’amministrazione comunale per questa iniziativa che valorizzerà ancor più gli eventi previsti in questo fine settimana. Il mercatino sarà aperto per gli appassionati dalle ore 8 in poi e si protrarrà fino al tardo pomeriggio.