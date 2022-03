"Coinvolgere i commercianti prima dei lavori"

I responsabili di Confesercenti a colloquio con la Provincia per i cantieri sui ponti di Montecalvoli e Castelfranco: "Non si sovrappongano i lavori"

SANTA MARIA A MONTE — La Provincia interviene sui ponti e Confesercenti chiede certezze. Succede a Santa Maria a Monte, per il collegamento sul canale Usciana di Montecalvoli, e a quello che unisce Castelfranco di Sotto e Montopoli. I lavori, infatti, prevedono durate anche fino a 5 mesi.



"Siamo già a lavoro con la Provincia per mettere a punti tutti gli accorgimenti possibili per mitigare le conseguenze sulle attività commerciali", hanno fatto sapere da Confesercenti Toscana nord al termine dell’incontro con il presidente Massimiliano Angori e il neo nominato consigliere delegato ai Lavori pubblici, Giacomo Santi. All'incontro erano presenti anche i sindaci dei Comuni coinvolti.



"In ordine di tempo il primo a partire sarà quello a Montecalvoli, sul ponte che divide in due il paese. Sono previsti 5 mesi di cantiere, con termine probabile di conclusione fissato per il 31 Luglio - hanno spiegato il responsabile area pisana Simone Romoli e il coordinatore di Santa Maria a Monte Giacomo Lazzeri - per questo intervento non è mai prevista la chiusura del traffico, ma semplicemente il senso unico alternato regolato con semaforo, con transito anche dei mezzi pesanti".



"Per quanto riguarda invece i lavori al ponte tra Castelfranco e San Romano, la durata è di circa un mese, con senso unico alternato per il periodo iniziale in cui saranno realizzati dei bypass per i servizi - hanno proseguito - per poi provvedere alla chiusura totale nella parte finale dei lavori per circa 15 giorni".



"Abbiamo fatto presente la necessità che i due interventi non si sovrappongano come tempistica. Da qui la richiesta di spostare ad Agosto i lavori di Castelfranco - hanno concluso - infine, abbiamo ribadito con forza l'importanza di convocare gli incontri con le associazioni di categoria con sufficiente preavviso rispetto all’avvio effettivo dei lavori e prima che vi siano ordinanze già emesse, come nel caso di Montecalvoli".