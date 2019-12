"Il Natale lo festeggio sul mio surf"

Filippo Orsini è un surfista che vive dal 2016 in Australia, paese dove per gli immigrati non è per niente facile restare più di un anno

BEACH BYRON BAY (AUSTRALIA) — Di Filippo Orsini e della sua vita in Australia avevamo già parlato tre anni fa, quando ci raccontò della sua passione per il surf e della sua vita dall'altra parte del mondo.

Orsini è nato a Pontedera, ha 30 anni e fino all'aprile del 2016 ha vissuto nella città della Vespa. Da tre anni e mezzo è in Australia, tra Surfers Paradise e Beach Byron Bay, e non è tornato a casa per questo Natale: "La vita qua è spensierata anche per un ragazzo di 30 anni, età in cui secondo me inizi a farti carico di problemi e pensieri. Il clima sempre caldo e il sole perenne credo aiuti molto". Come si vede nelle foto Filippo è biondissimo e molto allenato, grazie alla sua grande passione, il surf. Ma di questo riparleremo dopo.

Mentre in Italia il tema dell'immigrazione è all'ordine del giorno, in Australia le politiche di immigrazione sono molto rigide. Il visto dura un anno e per poterlo rinnovare di un altro anno si deve lavorare per 88 giorni nel settore agricolo. Quindi, come hai fatto ad essere ancora in Australia? "Ho lavorato e lavoro molto in un ristorante dove faccio lo Chef. Il ristorante si chiama Beach Byron Bay. Il percorso che sto seguendo ad oggi è molto lungo e tortuoso e forse un giorno potrò ottenere un visto permanente qui in Australia, anche se non sono ancora sicuro al 100 per cento di voler stare qui per sempre oppure viaggiare in altre mete. Ad oggi non penso più di tanto al futuro ma cerco di concentrarmi sulle occasioni che mi capitano nel presente. Ho passato troppo tempo a cercare il futuro e questo mi ha fatto passare troppi momenti cupi, amplificato dal fatto che qua sei da solo con le tue forze. Non mi posso permettere di farmi scoraggiare da niente e da nessuno. Mi ritengo fortunato a poter vivere dove sono adesso e a fare la cose che faccio tutti i giorni".

E il surf? "Come hai capito e visto dalle foto il surf è sempre la mia più grande passione ad oggi. E se sono rimasto qua è anche per questo. Posso coltivarla pressoché tutti i giorni dell’anno, insieme agli amici del surf che ho avuto la fortuna di essermi fatto anche in questa parte del mondo. Sharing is caring diciamo qua. Penso di essere fortunato a poter considerare un paio di persone amici veri, come quelli che ho lasciato a casa".

E l'Italia? "Ho già capito da tempo che al giorno d’oggi non posso vivere nel paese dove sono nato. Semplicemente perché lo stile di vita a cui sono abituato ad oggi non me lo permette. Da quando sono partito sono tornato più o meno una volta l’anno ed ogni volta tornato si è rafforzato in me l’idea di vivere altrove ed oggi il Natale lo festeggio sul mio surf".