"La situazione rifiuti è inaccettabile"

I consiglieri di opposizione tornano a denunciare il degrado sul territorio comunale. Arcenni: "Adesso basta, si prenda una soluzione definitiva"

TERRICCIOLA — Dopo alcune prese di posizione già negli scorsi mesi, i consiglieri di Terricciola SiCura (Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Filippo Fiorentini e Sauro Colombini), tornano ad accusare l'amministrazione di non occuparsi adeguatamente del degrado e dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.



"È ormai una vera e propria emergenza quella dei rifiuti a Terricciola, dal centro alle varie frazioni sono diverse le zone in cui si trovano cassonetti pieni e sacchetti dell’immondizia per strada - hanno dichiarato - le immagini scattate parlano da sole. La situazione è penosa, inaccettabile".



"A Terricciola si vive tra cassonetti stracolmi e rifiuti a terra, l’intero territorio comunale è sommerso dal degrado - hanno proseguito - c’è tanta amarezza e rabbia tra i cittadini che più sono coinvolti in queste situazioni e che giustamente vogliono il servizio per il quale pagano, un servizio di raccolta efficiente e non a macchia di leopardo e a settimane alterne".













"Terricciola e le sue frazioni non meritano di essere trattate come una discarica. La gente merita rispetto e lo merita subito - hanno detto - dopo ben 4 interrogazioni in Comune, decine di segnalazioni a mezzo stampa e sui social, e una denuncia alle autorità competenti, da Gennaio ad oggi non è cambiato nulla, se non il peggioramento del servizio".











"Siamo qui a chiedere una volta per tutte un intervento immediato e veramente risolutivo, che ponga fine a questa situazione vergognosa che nuoce gravemente alla vita dei nostri concittadini e all’immagine del comune stesso", hanno concluso.