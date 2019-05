Alderigi incassa il sostegno di Rossi e Del Rio

Pieno sostegno anche dal segretario provinciale del Partito Democratico, Massimiliano Sonetti: "Alderigi è l'unico candidato Pd"

CALCINAIA — A poco più di due settimane dal voto la campagna elettorale per la corsa a sindaco di Calcinaia si fa sempre più serrata. E a sostegno della lista Uniti per Calcinaia si schierano anche Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, e l'onorevole Graziano Del Rio, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, arrivati a Fornacette e a Calcinaia per appoggiare la candidatura di Cristiano Alderigi e per rispondere agli interventi dei cittadini.

Presenti a supporto di Cristiano Alderigi, candidato sindaco di Uniti per Calcinaia anche il consigliere regionale Antonio Mazzeo e il segretario provinciale Pd Massimiliano Sonetti, che ha voluto sottolineare la vicinanza del partito ad Alderigi mettendo a tacere ogni sorta di chiacchiericcio: “Un solo candidato rappresenta il Partito Democratico nel Comune di Calcinaia – ha detto Sonetti -: Cristiano Alderigi è l'unico che abbia il nostro sostegno. È lui l'originale, senza se e senza ma”.

Parole condivise dai presenti e ribadite dallo stesso onorevole Del Rio che ha invitato la popolazione ad eleggere un sindaco in grado di prendersi cura del territorio: “Quando andrete a votare - ha detto - pensate alle vostre famiglie, pensate a chi volete affidare il futuro dei vostri figli. Servono amministratori responsabili che mettano in campo misure concrete per il vostro paese. E Cristiano è la persona giusta”.