Miss Toscana 2019, gli ospiti e le finaliste

Domani l'atteso atto finale del concorso di bellezza per eleggere la più bella della regione. Tra gli ospiti Ruffini, in giuria Di Vaira

CASCIANA TERME LARI — Conto alla rovescia per la 38esima elezione di Miss Toscana in quel di Casciana Terme: l'appuntamento è fissato per le 21,30 di domani, giovedì 22 Agosto alle 21,30 in piazza Garibaldi.

Le concorrenti in lizza sono 28. In pole position, per così dire, partono le ragazze già vincitrici dei concorsi satellite, che grazie alle fasce indossate già hanno ottenuto il lasciapassare per le prefinali di Miss Italia a Mestre: Asia Pantosti, 18 anni di Livorno, Miss Eleganza Toscana; Alice Guidi, 19 anni di Montignoso (MS), Miss Rocchetta Bellezza Toscana; Ginevra Fiore Parrini, 20 anni di Orentano (PI), Miss Miluna Toscana; Matilde Cecchi, 18 anni di Signa (FI), Miss Sport Toscana; Emily Bolognesi, 17 anni di Pisa, Miss Be_Much Toscana; Chiara Gorgeri, 19 anni di Santa Croce sull’Arno (PI), Miss Cinema Toscana; e Giulia Duranti, 25 anni di Arezzo, Miss Sorriso Toscana.



Le altre finaliste sono: Gioelena Cristofani, 20 anni di Sesto Fiorentino, Emily Bolognesi, 17 anni di Pisa, Federica Severino, 21 anni di Impruneta, Francesca Fabbiani, 23 anni di Vicchio, Valentina Celati, 19 anni di Lucca, Rebecca Salsini 23 anni di Massa, Lucrezia Bimbi, 18 anni di Firenze, Jessica Duecento, 21 anni di Prato, Sara Cheli, 18 anni di Poggio a Caiano, Sara Amoja, 18 anni di Firenze, Sara Rizzo, 18 anni di Pisa, Carlotta Del Rosso, 26 anni di Lucca, Sara Pinotti, 19 anni di Carrara, Matilde Cecchi, 18 anni di Signa, Clarissa Di Renzone, 21 anni di Sinalunga, Giulia Dal Canto, 21 anni di Ponsacco, Vanessa Petrucci, 25 anni di Camaiore, Serena Sestini, 18 anni di Massa, Veronica Lo Giudice, 18 anni di Camucia, Elisa Bortolozzo, 19 anni di Rosignano Marittimo, Giulia Martinelli, 26 anni di Viareggio, Marina Frisenna, 25 anni di Firenze, e Donna Orlandi di Forte dei Marmi (Miss Mascotte Toscana 2018).

Presidente di giuria sarà la campionessa Fids Sara Di Vaira, poi vincitrice del programma di Rai Uno Ballando con Le Stelle 2019, ospiti della serata Paolo Ruffini e Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018. Conducono la serata Raffaello Zanieri e Rachele Risaliti Miss Italia 2016.

La manifestazione, curata dall'agenzia Syriostar, è organizzata dal Comune di Casciana Terme-Lari, dalle Terme di Casciana e dall'Unione Sportiva Casciana Terme. La nuova Miss Toscana riceverà lo scettro da Mirko Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari e da Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018.