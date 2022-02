Palazzo Senza Tempo, c'è il prefetto in visita

È stata la prima visita dal suo insediamento alla comunità di Peccioli. Dalla terrazza a Ghizzano, un viaggio tra le bellezze e l'arte del borgo

PECCIOLI — Visita speciale per Peccioli, che nei giorni scorsi ha accolto il prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro. L'incontro ha coinvolto non solo il sindaco Renzo Macelloni e la sua giunta, ma anche alcuni rappresentati dei dipendenti comunali.

È stata la prima visita del prefetto nel comune pecciolese dopo il suo insediamento. E, dopo un primo incontro in municipio, c'è stata anche la visita al Palazzo Senza Tempo e alcuni dei progetti realizzati nel capoluogo. Dopodiché, una breve visita a Ghizzano e, in particolare, in via di Mezzo.

"Questa visita è stata l’occasione per apprezzare e conoscere le bellezze storiche, artistiche e naturalistiche del territorio - ha detto il prefetto - dalla terrazza panoramica ho potuto ammirare una valle d’oro e smeraldo con i suoi filari delle viti, gli oliveti e i cipressi. Una cartolina che porta lo sguardo fino ai colli della Valdera e della Valdicecina".

Il prefetto e il sindaco a Ghizzano

"L’incontro nella casa comunale - ha concluso - è stato un importante momento di condivisione, teso a rafforzare dopo questo inedito e difficile periodo di emergenza, la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo".