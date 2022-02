In Provincia ci sono 200 nuovi casi Covid

Nel Pisano nuovi contagi da Coronavirus inferiori rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i nuovi decessi in Toscana, 3 sono residenti nella Provincia

PISA — Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 200 nuovi casi Covid in Provincia di Pisa. Rispetto alla giornata di ieri (255), si registra una diminuzione. Inoltre, nel bollettino regionale, risultano ulteriori 3 decessi di residenti nel pisano.



Questa la ripartizione dei nuovi positivi per ambito territoriale e Comuni di residenza (in ordine per tasso di incidenza giornaliera sulla popolazione):

- Area pisana 121 casi: Crespina-Lorenzana 9, Vicopisano 8, Vecchiano 11, Cascina 28, San Giuliano Terme 19, Pisa 44, Calci 2.

- Valdera 51 casi: Chianni 2, Capannoli 7, Bientina 5, Ponsacco 9, Pontedera 13, Peccioli 2, Santa Maria a Monte 5, Casciana Terme Lari 4, Palaia 1, Buti 1, Calcinaia 2.

- Alta Valdicecina 6 casi: Casale Marittimo 3, Guardistallo 1, Castellina Marittima 1, Volterra 1.

- Comprensorio del Cuoio 22 casi: Castelfranco di Sotto 7, Montopoli in Val d'Arno 5, San Miniato 9, Santa Croce sull'Arno 1.



In Toscana, i ricoverati per Covid sono 871 (28 in meno rispetto a ieri), dei quali 57 in terapia intensiva (stabili).