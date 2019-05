Leonardo's Way verso il gran finale

Giovani studenti a lezione su Leonardo e la robotica al Museo Piaggio, nel fine settimana le ultime iniziative per celebrare il Genio

PONTEDERA — Il Museo Piaggio ha ospitato questa mattina l'ultimo convegno di Leonardo's Way. Il programma delle celebrazioni leonardiane che si sta svolgendo in questi giorni a Pontedera, a 500 anni dalla morte del Genio vinciano, si è così arricchito di una giornata vivace e partecipata, dal titolo “La mano come elemento artistico e robotico”.

La lezione è stata tenuta da Massimo Bergamasco, docente della Scuola Superiore Sant'Anna e da Cristian Cipriani, Direttore dell'Istituto di Biorobotica.

Circa un centinaio i giovani studenti delle elementari cittadine che hanno partecipato all'evento, che ha visto anche la presenza della vicesindaca di Pontedera Angela Pirri. Si è parlato dei documenti di Leonardo nei quali si faceva riferimento alla mano, in un simbolico percorso che partendo da Leonardo è giunto fino ai tempi odierni e a questo territorio, dove oggi c'è la presenza di laboratori di robotica umanoide.

I ragazzi hanno apprezzato molto la lezione e hanno seguito con attenzione. Per l'amministrazione comunale si è trattato di “una giornata molto bella - ha sottolineato la vicesindaca - che ha visto protagonista la scienza e l'intelligenza dei più piccoli. Mi auguro che tra i giovani studenti che erano presenti oggi possano esserci gli scienziati del futuro. Il nostro fine è anche questo”.

Domattina è prevista la partenza di alcuni bus che porteranno altri ragazzi, diversamente abili, al Museo di Vinci, dove avranno la possibilità di conoscere il genio leonardiano, che verrà spiegato loro attraverso strumenti e supporti speciali.

Nell'atrio del Comune di Pontedera è tuttora presente una installazione tattile, in 3D, della della Gioconda e dell'Uomo Vitruviano. Leonardo's Way, quindi non ha dimenticato nessuno e ha destato, in queste settimane, grande attenzione nella cittadinanza e nei visitatori di Pontedera.

Si ricorda infine a tutti che sabato 4 maggio si terrà il corteggio rinascimentale in costume che attraverserà tutta la città: dalle 16 alle 23,30. In occasione del taglio del nastro, alle 16, sarà anche proclamato il vincitore del concorso del gioco-enigma legato alle celebrazioni Leonardiane.