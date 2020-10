Ultime 24 ore, 83 persone positive in Valdera

Coronavirus, il 25% risiede a Pontedera, incrementi in doppia cifra anche a Bientina e Palaia. Il maggior incremento in provincia è a Pisa, 30

PONTEDERA — Rispetto a ieri sono 83 i tamponi che hanno dato esito positivo confermando che altrettante persone della Valdera sono positive.

Ausl ne ha indicato la provenienza: Pontedera 21, Bientina 10, Palaia 10, Santa Maria a Monte 8, Calcinaia 7, Buti 6, Casciana Terme Lari 5, Capannoli 4, Ponsacco 4, Terricciola 4, Peccioli 3 e Chianni 1.

In provincia di Pisa, compresa la Valdera, sono 169 i nuovi casi: 83 in Valdera, 68 nella zona pisana, 15 nel cuoio e 3 in Valdicecina. Da segnalare anche il decesso di una donna di 91 anni.

Incremento record in Toscana con 1290 nuovi casi e otto decessi.