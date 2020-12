Via ai lavori sulla Tosco Romagnola

Nuovo percorso pedonale in via Tosco Romagnola: da lunedì 7 dicembre al via i lavori anche per realizzare una porzione di marciapiede

PONTEDERA — Da lunedì prossimo, 7 dicembre, parte il cantiere per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato ed illuminato in via Tosco Romagnola e la contestuale realizzazione di una porzione del marciapiede sul lato sud, fino all’intersezione con via Saffi.

"L’Amministrazione Comunale intende sistemare il percorso pedonale sulla Tosco Romagnola al fine di migliorare la fruibilità e la sicurezza per i cittadini", è stato spiegato.

Per permettere al cantiere di realizzare i lavori sarà modificato temporaneamente il traffico dal 7 al termine dei lavori (presumibilmente entro il 31 dicembre).

Sarà istituito il divieto sosta e di transito nel tratto di via Arno compreso tra l’incrocio con via dei Macelli e via Tosco Romagnola. Inoltre l’accesso (pedonale, ciclabile e veicolare) alle residenze e al parcheggio privato avverrà da via Arno per i soli residenti, istituendo il doppio senso di marcia nel tratto interessato.

“Questi lavori sono importanti perchè rendono più sicura quella zona della città – ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Mattia Bellli - anche le forze dell'ordine ci hanno in passato segnalato l'importanza di una modalità di fruizione più accorta di quell'area, vista la presenza numerose di persone, soprattutto giovani, nelle ore notturne e nel periodo estivo. Il settore dei lavori pubblici del Comune ha attivato un confronto con la Regione Toscana riuscendo ad ottenere un cofinanziamento importante al fine di realizzare rapidamente l'opera.

Vogliamo proseguire il percorso di investimento sulla riqualificazione degli spazi urbani attraverso una loro maggiore fruibilità, sicurezza e accessibilità. Temi fondamentali su cui proviamo a lavorare quotidianamente, consapevoli delle tante difficoltà amministrative quanto di quelle finanziarie, ma consci dell'importanza di questi obiettivi."