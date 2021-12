La visita del ministro degli Esteri in città

Il vicesindaco Puccinelli ha accolto Radulovic insieme all’ambasciatrice montenegrina Ljubojevic. Al centro le sinergie tra Podgorica e la Toscana

PONTEDERA — Palazzo Aurora continua a essere il centro dei rapporti tra Montenegro e la Toscana. Il vicesindaco Alessando Puccinelli, infatti, ha accolto proprio a Pontedera il ministro degli Esteri montenegrino Djordje Radulovic, accompagnato dall’ambasciatrice del Paese balcanico Milena Sofranac Ljubojevic. Con loro anche il console onorario del Montenegro Alessandro Giannanti, il consigliere regionale Andrea Pieroni e il console dell’Uruguay per la Toscana Silvio Francellu.



Sul tavolo, la sinergia con la Toscana, in particolare modo attraverso la città di Pontedera che, da sempre, è sensibile a queste tematiche. Del resto, soltanto un paio di mesi fa, la città della Vespa aveva accolto un’altra delegazione del Montenegro, diretta poi a Firenze presso la Regione Toscana.



Il legame tra Pontedera e Montenegro risale al 2014, quando palazzo Aurora, ex sede di Pci e Pds, è divenuto la casa dell’associazione culturale Italia-Montenegro. Oggi, il Paese balcanico sta approfondendo il percorso per aderire all'Unione europea e si rivolge all'Italia come partner ideale per implementare gli scambi con tutti i Balcani.