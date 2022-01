Tanti appuntamenti per la Giornata della memoria

Tra le classi e il palcoscenico, l'amministrazione vicarese ricorda le vittime della Shoah, omaggiando anche i propri concittadini rimasti coinvolti

VICOPISANO — La Giornata della memoria, a Vicopisano, coinvolgerà non solo la cittadinanza, ma anche gli studenti e le studentesse dell'istituto comprensivo Ilaria Alpi.



Gli alunni della primaria dell'Istituto comprensivo realizzeranno una serie di lavori artistici dopo la lettura di alcuni testi legati alla Shoah e, come lo scorso anno, questi saranno esposti al palazzo comunale, che diventerà una speciale galleria d'arte della Memoria. Gli studenti di terza media, invece, incontreranno in videoconferenza la presidente di Aned Pisa, Laura Geloni, figlia di Italo, ex deportato politico ai campi di sterminio, la cui opera di trasmissione della Memoria, anche attraverso i pellegrinaggi ai campi, è stata fondamentale. Con loro, anche il sindaco Matteo Ferrucci, il vicesindaco con delega alla Memoria, Andrea Taccola, e la consigliera alla Progettazione scolastica, Elena Pardini.



E ancora, sarà realizzato un video che verrà pubblicato in prima visione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune, che accoglierà letture significative fatte in alcuni importanti luoghi di Memoria del territorio. Tra questi, la Buca dello strinato di Uliveto Terme, dove molti abitanti di Uliveto, e non solo, trovarono rifugio durante la guerra, e del quale si prende cura l'associazione culturale Amos; presso la pista ciclopedonale che unisce Lugnano, Noce e Uliveto Terme, a Noce, intitolata recentemente a Italo Geloni.



Quindi, davanti al cippo della famiglia Petri, in località il Termine, dove sarà ricordato, grazie alla testimonianza di Piero Perfetto Petri, raccolta in un libro dalla dottoressa Seila Bernacchi di Anpi Vicopisano e pubblicato dalla stessa associazione, la strage nazifascista del 25 Luglio 1944 in cui vennero uccisi il padre e i fratelli. Infine, lungo la passeggiata Liana Millu a Vicopisano, si terranno letture della scrittrice e giornalista, ex deportata ad Auschwitz, a cura della consigliera Elena Pardini.

Infine, il 30 Gennaio, al teatro di via Verdi, andrà in scena "L'ora blu di Ilse", nuovo spettacolo di Teatro Inbìliko, in tripla replica. Lo spettacolo è dedicato a Ilse Weber, poetessa, scrittrice per l'infanzia, infermiera a Terezin nel reparto pediatrico, deportata e uccisa ad Auschwitz con un gruppo dei suoi piccoli pazienti e uno dei suoi figli.